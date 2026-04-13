Zell, round da 500 mila euro per la startup AI che automatizza il lavoro dei sales manager

(Teleborsa) - Zell, startup fondata da un team italo-tedesco che automatizza il lavoro dei sales manager attraverso l'intelligenza artificiale, ha chiuso un round di investimento da 500 mila euro. Il capitale raccolto permetterà all'azienda di accelerare la crescita commerciale, con l'obiettivo di espandere il team con nuove assunzioni tra tech e sales, potenziare il motore AI e avviare l'espansione in Europa oltre i mercati DACH e italiano.



A guidare l'investimento SkyDeck Europe, acceleratore di UC Berkeley SkyDeck, Lendlease e Cariplo Factory, e dal venture capital internazionale P3 Ventures affiancato da un gruppo di business angel tra cui Pietro Picogna, Nicola Pivaro, Flavio Di Palo, Pietro Tansini, Thomas Hunziker, Gabriele Sidoti, Ricardo Waller.



Fondata a Berlino dal CEO Alberto Garagnani e dal CTO Moritz Beck, Zell nasce dall'incontro di due background complementari - business e tecnico - e da una frustrazione condivisa: l'incapacità delle aziende di formare efficacemente i propri team di vendita. Alberto ha vissuto in prima persona le difficoltà di training in contesti di rapida crescita, mentre Moritz, dopo anni nelle vendite, è diventato ingegnere affrontando il problema da un punto di vista tecnico, sviluppando piattaforme di formazione basate su AI. Oggi, su circa 100 milioni di venditori nel mondo, oltre l'80% non raggiunge le performance attese.



"I dati ci sono. Gli strumenti ci sono. Il problema è che nessuno agisce davvero su quei dati - ha dichiarato Alberto Garagnani, CEO e co-founder di Zell - Abbiamo creato Zell proprio per colmare questo gap: un sistema che non si limita ad analizzare le performance, ma le migliora attivamente"



Oggi lo stack tecnologico delle vendite è in gran parte diviso tra CRM, che archiviano i dati, e strumenti di conversation intelligence, che generano insight. Zell introduce un nuovo livello che trasforma questi insight in azioni, automatizzando il lavoro del sales manager. La piattaforma analizza ogni call di vendita, identifica segnali chiave, genera piani di coaching personalizzati - inclusi role play basati su AI - e monitora i miglioramenti nel tempo. Il risultato è una riduzione fino all'80% del tempo dedicato al coaching, permettendo ai manager di supportare ogni venditore in pochi minuti, si legge in una nota.



"Stiamo costruendo un sistema che esegue il lavoro operativo del sales manager, lasciando il controllo strategico al manager stesso - ha aggiunto Moritz Beck, CTO e co-founder - L'obiettivo è rendere scalabile qualcosa che oggi dipende ancora troppo dall'intervento umano"

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