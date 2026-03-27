Cavia Collezione FW26 "le Chant des Formes"

(Teleborsa) - Un suono silenzioso attraversa superfici, volumi e texture, trasformandosi in materia visibile. Le Chant Des Formes è una collezione invernale che si presenta come una partitura visiva e tattile, dove ogni capo diventa una composizione irripetibile sospesa tra artigianalità, memoria e ricerca. La forma si fa linguaggio emotivo: linee irregolari, contrasti cromatici e texture vibranti costruiscono una narrazione fatta di gesti lenti, lavorazioni manuali e imperfezioni volute. Nulla è seriale, nulla è replicabile.



Al centro della collezione si trova la maglieria multicolore, realizzata a mano in mohair e filati caldi, capace di generare superfici morbide e tridimensionali, quasi pittoriche. Ogni punto segue un ritmo proprio, ogni variazione cromatica diventa un accento emotivo.



Accanto alla maglieria, capi nati da coperte riciclate si trasformano in nuove architetture tessili: pezzi che custodiscono la memoria del materiale e la reinterpretano in chiave contemporanea. I tessuti check deadstock vengono riassemblati attraverso patchwork a diamante, dando vita a geometrie dinamiche che riflettono l’idea della forma come struttura in continuo movimento.



Il denim viene riletto attraverso cuciture a vista e interventi manuali: ogni impuntura diventa un segno grafico, ogni modifica una traccia unica. I bottoni, tutti diversi e colorati, provengono da selezioni deadstock e assumono un ruolo decorativo e narrativo.



A completare la collezione, una serie di capi in duchesse satin — tessuto nobile e luminoso — arricchiti da dettagli lavorati a maglia a mano, che interrompono la perfezione della superficie con un gesto scultoreo e artigianale.



Le Chant Des Formes è un’ode all’unicità, al riuso consapevole e alla bellezza dell’imperfezione: una collezione che segue i ritmi interiori, lontana dalle stagioni e dalle tendenze, per costruire identità autentiche.

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