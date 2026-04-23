Tikehau Capital, AuM sale a 53 miliardi di euro al 31 marzo

(Teleborsa) - Tikehau Capital , alternative asset manager francese, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un AuM delle attività di Asset Management pari a 53 miliardi di euro (+7% rispetto al 31 marzo 2025), impiego di capitale per 1 miliardo di euro, realizzi pari a 0,4 miliardi di euro, principalmente nelle strategie Credit e Value-Add Real Estate.



Il portafoglio di investimenti si è attestato a 3,9 miliardi di euro al 31 marzo 2026 (rispetto a 4,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2025), riflettendo principalmente la cessione della partecipazione in Schroders a febbraio 2026, che ha generato 179 milioni di ricavi di portafoglio nel Q1 2026.



"Nel primo trimestre del 2026, Tikehau Capital ha dimostrato la propria capacità di generare valore in diversi cicli di mercato - hanno affermato Antoine Flamarion and Mathieu Chabran, co-founders of Tikehau Capital - Il successo della exit dal nostro investimento in Schroders , che ha generato un IRR (tasso interno di rendimento) lordo del 64% e ricavi per 239 milioni di euro nel corso della durata dell’investimento, la continua espansione della nostra piattaforma di Real Estate Debt su entrambe le sponde dell’Atlantico e il lancio ufficiale di Tikehau Amova Investment Management riflettono la solidità della nostra piattaforma e la validità delle scelte strategiche compiute negli ultimi anni".



"Le nostre strategie flagship continuano ad attrarre capitali e i nostri portafogli registrano una solida performance sottostante - hanno aggiunto - Supportati da una robusta base di capitale, da un significativo dry powder e da risorse disponibili nel breve termine, siamo ben posizionati per cogliere opportunità interessanti nei nostri mercati di riferimento. Come illustrato nel corso del nostro Strategic Update, stiamo inoltre lavorando attivamente per sostenere ulteriormente lo sviluppo strategico, la crescita e la redditività della nostra piattaforma di Asset Management, anche attraverso la creazione di relazioni con partner strategici globali".

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