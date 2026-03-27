Copernico SIM, commissioni attive a 10,1 milioni (+5%) e AUM a 814 milioni

(Teleborsa) - Copernico SIM , società di intermediazione mobiliare quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2025 con commissioni attive a 10,1 milioni di euro (+5% rispetto al 2024) e un portafoglio clienti (AUM) a 813,5 milioni (+2,7%). Il margine di intermediazione si attesta a 4,3 milioni, in lieve calo rispetto ai 4,4 milioni del 2024 per effetto di politiche di stabilizzazione del portafoglio e dell'aumento delle commissioni passive.



L'utile netto è positivo a 185 mila euro. Il patrimonio netto cresce del 7% a 6,25 milioni, mentre la posizione finanziaria netta è positiva a 2 milioni.



Sul fronte commerciale la raccolta lorda cresce dell'8,4% a 166 milioni, mentre la raccolta netta si attesta a 3,1 milioni, in calo rispetto ai 20 milioni del 2024, riflettendo movimenti di ribilanciamento del portafoglio. Il numero di consulenti sale a 83 (+6,4%). N



Il consiglio ha proposto di destinare l'utile a riserva, senza distribuzione di dividendo.

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