Generali, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo. Sorpresa UniCredit: presente con l'8,72%

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Generali ha approvato a stragrande maggioranza il bilancio 2025 e la proposta di dividendo, con oltre il 99% di voti favorevoli tra i soci presenti. La seduta ha riservato però una sorpresa rilevante: UniCredit ha partecipato con una quota dell'8,72% del capitale, ben al di sopra del 2% o meno dichiarato nei mesi scorsi dall'AD Andrea Orcel, che aveva affermato che il gruppo aveva "ridotto significativamente" la propria partecipazione in Generali.



Le quote degli altri azionisti rilevanti sono rimaste sostanzialmente invariate: MPS attraverso Mediobanca al 13,19%, famiglia Del Vecchio attraverso Delfin al 10,05%, Gruppo Caltagirone al 6,26% e Gruppo Benetton al 4,86%.



Sul rinnovo del Collegio Sindacale, la lista di Assogestioni ha prevalso con il 72,4% dei voti del capitale presente, contro l'11,5% della lista Caltagirone e il 15,96% di astenuti. Il collegio sarà composto dal presidente Carlo Schiavone, tratto dalla lista Caltagirone, e dai sindaci effettivi Paolo Ratti e Sara Landini di Assogestioni.



Il presidente Andrea Sironi ha aperto i lavori sottolineando il contesto di "profonda discontinuità" rispetto all'era pre-pandemia: "Instabilità e imprevedibilità restano fattori strutturalmente sfavorevoli, che richiedono prudenza e visione." Sironi ha definito Generali "il principale operatore assicurativo in Italia" con "un DNA profondamente europeo."



L'AD Philippe Donnet ha invece guardato avanti, ricordando che "il 2026 è l'anno centrale di 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'" e si configurerà come "uno spartiacque fondamentale verso il completamento di tutti i nostri obiettivi."

Condividi

```