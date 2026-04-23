USA, PMI Manifattura aprile sopra le attese e al massimo da maggio 2022

(Teleborsa) - La crescita dell'attività economica statunitense si è leggermente ripresa ad aprile, dopo aver rallentato fino quasi alla stagnazione a marzo a seguito dello scoppio della guerra in Medio Oriente. Tuttavia, il ritmo complessivo dell'espansione è rimasto contenuto, soprattutto nel settore dei servizi, dove la domanda ha subito una flessione, secondo la consueta indagine PMI di S&P Global.



La stima flash sull'indice PMI manifatturiero di aprile 2026 elaborato da S&P indica un livello di 54 punti (massimo degli ultimi 48 mesi) che si confronta con i 52,3 punti del mese precedente e i 52,5 punti del consensus. Il dato si mantiene dunque sopra la soglia critica dei 50 punti, oltre la quale l'economia è in crescita.



Nello stesso periodo il PMI dei servizi è atteso a 51,3 punti, in salita rispetto ai 49,8 punti del mese precedente e al di sopra del consensus (50,5 punti). Il PMI composito si attesta così a 52 punti dai 50,3 di marzo.



"La ripresa della crescita della produzione aziendale ad aprile è una buona notizia dopo la quasi stagnazione osservata a marzo, ma negli ultimi tre mesi abbiamo assistito alla più debole espansione della produzione registrata dall'inizio del 2024, con la guerra in Medio Oriente come principale responsabile", ha detto Chris Williamson, Chief Business Economist di S&P Global Market Intelligence.



"L'indice PMI di aprile è sostanzialmente coerente con un'economia che fatica a mantenere una crescita annualizzata superiore all'1%, con il vasto settore dei servizi che funge da principale freno - ha aggiunto - Gli ordini di servizi che vanno dai viaggi e dal turismo ai prodotti finanziari sono aumentati a malapena, poiché la guerra ha causato esitazione nella spesa sia tra le famiglie che tra le imprese, con l'aumento dei prezzi e la prospettiva di maggiori costi di finanziamento che agiscono da ulteriore deterrente".



"Ci sono state notizie migliori dal settore manifatturiero, ma in questo caso l'espansione della produzione e degli ordini potrebbe essere in parte ricondotta alla costituzione di scorte di sicurezza, con gli intervistati che segnalano acquisti "di panico" e "di emergenza" in previsione di aumenti dei prezzi e carenze di approvvigionamento, in un contesto che ricorda i problemi osservati durante la pandemia - ha sottolineato Williamson - Non sorprende che i prezzi stiano già salendo vertiginosamente in questo scenario, non solo per l'energia, ma per un'ampia varietà di beni e servizi. Il quadro generale dell'inflazione è ora il più preoccupante degli ultimi quattro anni".

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