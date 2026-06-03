Milano 16:42
50.133 -0,88%
Nasdaq 16:42
30.673 +0,04%
Dow Jones 16:42
50.920 -0,76%
Londra 16:43
10.333 -0,39%
Francoforte 16:42
24.765 -1,43%

USA, PMI composito in maggio

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USA, PMI composito in maggio
USA, PMI composito in maggio pari a 51,5 punti, in calo rispetto al precedente 51,7 punti (la previsione era 51,7 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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