Milano 16:43
50.137 -0,87%
Nasdaq 16:43
30.684 +0,08%
Dow Jones 16:43
50.908 -0,78%
Londra 16:43
10.333 -0,39%
Francoforte 16:43
24.765 -1,43%

USA, PMI servizi in maggio

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USA, PMI servizi in maggio
USA, PMI servizi in maggio pari a 50,7 punti, in calo rispetto al precedente 51 punti (la previsione era 50,9 punti).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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