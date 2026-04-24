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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un trascurabile +0,12%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,8661. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,8702. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,8644.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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