Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Discreta performance per il cross Euro contro la valuta britannica, che si è attestato a 0,8729.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8755 e primo supporto individuato a 0,8686. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8824.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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