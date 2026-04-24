Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
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Londra 9:36
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24.155 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Nuovo spunto rialzista per l'indice svizzero, che guadagna bene e porta a casa un +1,38%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.427,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.068,2. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.786,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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