Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile
Nuovo spunto rialzista per l'indice svizzero, che guadagna bene e porta a casa un +1,38%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13.427,3, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13.068,2. L'equilibrata forza rialzista dello SMI (Swiss Market Index) è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13.786,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)