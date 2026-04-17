Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 16/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile
Contenuto ribasso per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,35%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13.246,7. Primo supporto a 13.122,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13.072,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)