Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un +0,16%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3663. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3711. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3759.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)