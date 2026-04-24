Milano 9:36
47.547 -0,75%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 9:36
10.414 -0,41%
24.155 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 23/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un +0,16%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3663. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,3711. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3759.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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