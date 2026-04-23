Giù la Borsa di Tokyo insieme ai listini asiatici
(Teleborsa) - Tokyo archivia la seduta in calo, riportando una variazione pari a -0,72% sul Nikkei 225; perde terreno anche Shenzhen, che ritraccia dell'1,19%. Negativo Hong Kong (-1,03%); sui livelli della vigilia Seul (+0,2%). In ribasso Mumbai (-0,91%); sulla stessa tendenza, in rosso Sydney (-0,73%).
Sui ribassi dei listini asiatici ha inciso l'incertezza date dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran nonostante il presidente Usa abbia esteso il cessate il fuoco e abbia confermato la possibile ripresa dei negoziati a breve. Sale il petrolio sui rischi per l'offerta globale in seguito ai recenti incidenti nello Stretto di Hormuz.
Sostanziale invarianza per l'euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,4%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:
Giovedì 23/04/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,6 punti)
Venerdì 24/04/2026
01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%).
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