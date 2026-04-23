Giù la Borsa di Tokyo insieme ai listini asiatici

(Teleborsa) - Tokyo archivia la seduta in calo, riportando una variazione pari a -0,72% sul Nikkei 225 ; perde terreno anche Shenzhen, che ritraccia dell'1,19%. Negativo Hong Kong (-1,03%); sui livelli della vigilia Seul (+0,2%). In ribasso Mumbai (-0,91%); sulla stessa tendenza, in rosso Sydney (-0,73%).



Sui ribassi dei listini asiatici ha inciso l'incertezza date dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran nonostante il presidente Usa abbia esteso il cessate il fuoco e abbia confermato la possibile ripresa dei negoziati a breve. Sale il petrolio sui rischi per l'offerta globale in seguito ai recenti incidenti nello Stretto di Hormuz.



Sostanziale invarianza per l' euro contro la valuta nipponica , che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro nei confronti della divisa cinese , che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,4%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:



Giovedì 23/04/2026

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 51,6 punti)



Venerdì 24/04/2026

01:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 1,3%).

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