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Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,84%

Il CAC40 termina a 8.157,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dello 0,84%
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dello 0,84% e chiude a 8.157,82 punti.
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