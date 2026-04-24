Milano 17:35
47.656 -0,52%
Nasdaq 17:46
27.226 +1,65%
Dow Jones 17:46
49.239 -0,14%
Londra 17:35
10.379 -0,75%
Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,52%

Il FTSE MIB termina a 47.656,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,52%
Milano porta a casa un calo dello 0,52%, con chiusura a 47.656,11 punti.
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