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Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,52%
Il FTSE MIB termina a 47.656,11 punti
In breve
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Finanza
24 aprile 2026 - 17.39
Milano porta a casa un calo dello 0,52%, con chiusura a 47.656,11 punti.
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