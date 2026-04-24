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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (0%)
Ibex 35 passa di mano in avvio a 17.885,9 Euro
In breve
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Finanza
24 aprile 2026 - 09.18
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,00%, dopo aver iniziato a 17.885,9 Euro.
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