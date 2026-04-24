Milano 15:15
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Nasdaq 23-apr
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Dow Jones 23-apr
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Londra 15:16
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Francoforte 15:15
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Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,94% alle 13:00

Il FTSE MIB si muove a 47.457,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rosso per Milano, in calo dello 0,94% alle 13:00
Milano, in perdita dello 0,94% alle 13:00, tratta in ribasso a 47.457,93 punti.
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