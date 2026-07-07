Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,95%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 52.455,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,95%
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,95%, termina le contrattazioni a 52.455,44 punti.
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