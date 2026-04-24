Boston Scientific scivola in fondo al mercato di New York
(Teleborsa) - Retrocede molto la società che sviluppa apparecchi biomedici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,37%.
L'andamento di Boston Scientific nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Boston Scientific ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 65,02 USD. Supporto a 61,56. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 68,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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