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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata brillante per il comparto petrolifero europeo, che avanza a 633,38 punti.
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