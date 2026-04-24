Francoforte: perdite consistenti per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref , che perde terreno, mostrando una discesa del 12,30%.



Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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