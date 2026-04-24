Francoforte: perdite consistenti per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che perde terreno, mostrando una discesa del 12,30%.
Lo scenario su base settimanale di Jungheinrich Ag Pref rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Jungheinrich Ag Pref suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 23,21 Euro con tetto rappresentato dall'area 27,69. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 21,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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