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Francoforte: andamento negativo per Jungheinrich Ag Pref
Migliori e peggiori
,
In breve
30 marzo 2026 - 09.50
Pressione su
Jungheinrich Ag Pref
, che tratta con una perdita del 2,25%.
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