Milano 11:44
43.402 +0,05%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
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Londra 11:44
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Francoforte 11:45
22.266 -0,16%

Francoforte: andamento negativo per Jungheinrich Ag Pref

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Jungheinrich Ag Pref
Pressione su Jungheinrich Ag Pref, che tratta con una perdita del 2,25%.
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