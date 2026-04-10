Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Jungheinrich Ag Pref, con una variazione percentuale del 3,33%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Jungheinrich Ag Pref evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Jungheinrich Ag Pref rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di Jungheinrich Ag Pref ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 28,86 Euro. Primo supporto individuato a 27,84. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 29,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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