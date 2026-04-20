Francoforte: performance negativa per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Composto ribasso per Jungheinrich Ag Pref , in flessione del 2,21% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Jungheinrich Ag Pref è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,39 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,79.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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