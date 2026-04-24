Francoforte: scambi in forte rialzo per SAP
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia software tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,40%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SAP, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tech, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 147,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 151 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 145,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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