Londra: andamento rialzista per Sainsbury's
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la catena inglese di supermercati, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
Il trend di Sainsbury's mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sainsbury's, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,413 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,505 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,356.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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