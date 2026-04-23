Londra: in perdita Sainsbury's

(Teleborsa) - Ribasso per la catena inglese di supermercati , che tratta in perdita del 5,38% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Sainsbury's rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Sainsbury's è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,379 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,469.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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