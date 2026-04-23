Londra: in perdita Sainsbury's
(Teleborsa) - Ribasso per la catena inglese di supermercati, che tratta in perdita del 5,38% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Sainsbury's rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Sainsbury's è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,379 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,469.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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