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Sainsbury's, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Sainsbury's, scendono le quotazioni a Londra
Pressione sulla catena inglese di supermercati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,38%.
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