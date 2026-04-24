Londra: giornata depressa per Melrose Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta con una perdita del 2,57%.



L'andamento di Melrose Industries nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Melrose Industries si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,94 sterline. Prima resistenza a 5,015. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,915.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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