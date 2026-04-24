Londra: in calo Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con una flessione del 2,26%.
Lo scenario su base settimanale di Rolls-Royce Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Rolls-Royce Holdings, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 11,27 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 11,44. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 11,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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