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Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, Trasporti, Industria
Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, in flessione del 3,08% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Rolls-Royce Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,83 sterline e primo supporto individuato a 12,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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