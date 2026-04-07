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Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
Londra: rosso per Rolls-Royce Holdings
Rosso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che sta segnando un calo del 2,75%.
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