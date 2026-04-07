Londra: movimento negativo per Rolls-Royce Holdings
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, con un ribasso del 2,75%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo di Rolls-Royce Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,86 sterline. Supporto stimato a 11,39. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```