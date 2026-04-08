Londra: exploit di Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che scambia in rialzo del 9,54%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Rolls-Royce Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 12,38 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 12,74. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 12,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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