Londra: andamento negativo per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica , che tratta con una perdita del 2,40%.



La tendenza ad una settimana di Rolls-Royce Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Rolls-Royce Holdings si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,87 sterline. Supporto stimato a 11,68. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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