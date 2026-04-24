Londra: netto calo registrato da Mondi

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di carta e imballaggi , che mostra un -5,82%.



Lo scenario su base settimanale di Mondi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Mondi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,784 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,152. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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