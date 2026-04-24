Londra: netto calo registrato da Mondi
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di carta e imballaggi, che mostra un -5,82%.
Lo scenario su base settimanale di Mondi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Mondi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,784 sterline con tetto rappresentato dall'area 8,152. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```