Madrid: in calo Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo farmaceutico spagnolo , che passa di mano con un calo del 3,30%.



L'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Laboratorios Farmaceuticos Rovi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 84,03 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 80,63. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 79,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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