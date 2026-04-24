Madrid: rosso per Banco Santander
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento dell'1,82%.
La tendenza ad una settimana di Banco Santander è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito spagnolo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,2 Euro. Primo supporto visto a 10,08. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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