Titoli di Stato, tutto esaurito nelle riaperture di BTP e CCTeu
(Teleborsa) - Si registra il tutto esaurito nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 marzo 2026.
Per quanto riguarda il BTP 2,85% 5 anni scadenza 01-02-2031, ci sono state richieste per 1.420 milioni di euro a fronte di una offerta per 550 milioni di euro. Domanda per 1.185 milioni di euro per il BTP 3,45% 10 anni scadenza 01-02-2036, offerto per 500 milioni di euro, mentre per il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2035, offerto per 525 milioni di euro, ci sono state richieste per 1.340 milioni di euro.
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