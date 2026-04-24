New York: seduta difficile per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Si muove in perdita il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,58% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Comcast Corporation rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'esame di breve periodo di Comcast Corporation classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,66 USD e primo supporto individuato a 29,45. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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