New York: in acquisto Comcast Corporation
(Teleborsa) - Rialzo per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comcast Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comcast Corporation rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Comcast Corporation. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,87 USD, con il supporto più immediato individuato in area 30,65. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 29,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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