New York: in acquisto Comcast Corporation

(Teleborsa) - Rialzo per il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Comcast Corporation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Comcast Corporation rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Comcast Corporation . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 31,87 USD, con il supporto più immediato individuato in area 30,65. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 29,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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