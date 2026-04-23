Comcast, ricavi in crescita oltre le stime nel primo trimestre grazie a Olimpiadi e Super Bowl

(Teleborsa) - Comcast Corporation , il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi in crescita su base annua del 5,3% a 31,46 miliardi di dollari, battendo anche le stime degli analisti ferme a 30,37 miliardi. L'utile netto attribuibile a Comcast è diminuito del 35,6% a 2,17 miliardi e l'utile netto rettificato è diminuito del 30,7% a 2,86 miliardi. L'EBITDA rettificato è diminuito del 16,8% a 7,93 miliardi.



Su base pro forma, per riflettere la separazione di Versant, completata il 2 gennaio 2026, i ricavi sono aumentati del 10,9% e l'EBITDA rettificato è diminuito dell'8,8%.



L'utile per azione (EPS) è diminuito del 32,6% a 0,60 dollari. L'EPS rettificato è diminuito del 27,5% a 0,79 dollari e risultando superiore anche alle attese degli analisti pari a 0,72 dollari.



La performance è stata alimentata da quello che l’azienda ha definito "Febbraio Leggendario", che ha registrato ascolti record in tutti i principali eventi sportivi. Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno registrato una media di 23,5 milioni di spettatori, rendendole i Giochi Invernali più seguiti dal 2014, mentre il Super Bowl LX ha registrato una media di 125 milioni di spettatori, diventando lo show più visto nella storia di NBCUniversal.



Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 6,9 miliardi. Il flusso di cassa libero è stato di 3,9 miliardi.



Comcast ha distribuito dividendi per un totale di 1,2 miliardi e ha riacquistato 42 milioni di azioni proprie per 1,3 miliardi di dollari, con un conseguente rimborso totale di capitale agli azionisti pari a 2,5 miliardi di dollari.



"Il 2026 è un anno cruciale per l'attuazione del piano e stiamo già assistendo a segnali tangibili che indicano che la nostra strategia sta dando i suoi frutti", hanno dichiarato Brian L. Roberts e Mike Cavanagh, co-CEO di Comcast Corporation. "Le perdite di abbonati alla banda larga sono diminuite di oltre 100.000 unità su base annua e abbiamo registrato un numero record di nuove linee wireless, grazie alla risposta positiva dei clienti a offerte più semplici e trasparenti e a un'esperienza end-to-end migliore. Il leggendario mese di febbraio ha dimostrato la forza del nostro portfolio Media, sfruttando la portata senza precedenti delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e del Super Bowl per generare una pubblicità da record e una forte crescita di Peacock, potenziando al contempo la nostra capacità di commercializzare i nostri prodotti di connettività su larga scala. È importante sottolineare che in questo trimestre abbiamo generato 3,9 miliardi di dollari di flusso di cassa libero e restituito 2,5 miliardi di dollari agli azionisti, pur continuando a investire nelle nostre principali attività di crescita, a conferma del nostro approccio disciplinato all'allocazione del capitale."

Condividi

```