Parigi: andamento rialzista per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Scambia in profit il microchip-maker italo-francese , che lievita del 2,15%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di STMicroelectronics evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di semiconduttori rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di STMicroelectronics mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 44,47 Euro. Rischio di discesa fino a 42,91 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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