Milano 15:52
51.704 -0,62%
Nasdaq 15:52
29.461 +0,39%
Dow Jones 15:52
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Londra 15:52
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Francoforte 15:52
24.682 -0,85%

Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal
Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,69%.
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