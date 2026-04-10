Piazza Affari: violenta contrazione per Avio

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda aerospaziale italiana , che tratta in perdita del 5,91% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,86 Euro e primo supporto individuato a 33,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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