Piazza Affari: violenta contrazione per Avio
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in perdita del 5,91% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Avio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 35,86 Euro e primo supporto individuato a 33,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 38,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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