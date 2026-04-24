Piazza Affari: performance negativa per Buzzi

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,72 Euro. Primo supporto visto a 46,22. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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