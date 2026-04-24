Piazza Affari: performance negativa per Buzzi
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Buzzi rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,72 Euro. Primo supporto visto a 46,22. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 45,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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