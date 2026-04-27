REVO Insurance, ok da soci a bilancio 2025 e dividendo di 0,27 euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di REVO Insurance , società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, ha approvato il bilancio di esercizio 2025, che si è chiuso con un ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto pari a 398,1 milioni di euro (+28,9% rispetto a 308,8 milioni dell'esercizio 2024) e un risultato del conto tecnico pari a 30,4 milioni. Ha inoltre deliberato la distribuzione dell'utile di esercizio, pari a 12,3 milioni, tramite dividendo per circa 7,8 milioni, destinando la parte residua (4,5 milioni) ad altre riserve.



È stato quindi stabilito di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di 0,27 euro per ciascuna azione in circolazione (escluse le azioni proprie), che verrà posto in pagamento a partire dal 6 maggio 2026. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 4 maggio 2026.



I risultati consolidati del Gruppo REVO Insurance, redatti sotto principi contabili internazionali, evidenziano al 31 dicembre 2025 un risultato operativo adjusted pari a 48,4 milioni di euro, a fronte di un utile netto consolidato pari a 22,4 milioni di euro (e un utile netto adjusted consolidato pari a 28,6 milioni).



Tra le altre cose, l'assemblea ha anche rinnovato la delega al consiglio per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie per un quantitativo di azioni non superiore al 20% del capitale sociale pro tempore. L'autorizzazione all'acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

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