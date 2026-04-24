Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista , con un ribasso dell'1,99%.



Il trend di Safilo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,771 Euro. Primo supporto visto a 1,705. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,681.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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