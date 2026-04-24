Piazza Affari: scambi negativi per Safilo
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista, con un ribasso dell'1,99%.
Il trend di Safilo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big dell'occhialeria. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,771 Euro. Primo supporto visto a 1,705. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,681.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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