Milano
12:42
47.473
-0,91%
Nasdaq
23-apr
26.783
0,00%
Dow Jones
23-apr
49.310
-0,36%
Londra
12:42
10.398
-0,56%
Francoforte
12:42
24.081
-0,31%
Venerdì 24 Aprile 2026, ore 12.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: performance negativa per Safilo
Piazza Affari: performance negativa per Safilo
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 12.30
Sottotono il
produttore di occhiali da sole e da vista
, che passa di mano con un calo del 2,78%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Safilo
Piazza Affari: performance negativa per Safilo
Piazza Affari: spinge in avanti Safilo
Piazza Affari: movimento negativo per Safilo
Titoli e Indici
Safilo Group
-2,78%
Altre notizie
Piazza Affari: brillante l'andamento di Safilo
Piazza Affari: scambi negativi per Safilo
Piazza Affari: movimento negativo per Safilo
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo
Piazza Affari: in rally Safilo
Piazza Affari: performance negativa per Cementir
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto